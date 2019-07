Grave incidente poco dopo le 21 in contrada Santa Maria, a Santa Lucia del Mela

Poco dopo le ore 21, si e’ verificato un grave sinistro a Santa Lucia del Mela, in contrada Santa Maria dove una vettura e’ volata giu’ da un ponte da una altezza di 6 metri. A causa dell’impatto sono rimaste ferite due persone, immediatamente trasportate all’ospedale Fogliani di Milazzo.

La dinamica dell’incidente, e’ in corso di accertamento. Uno dei due contusi, trasportato in codice rosso al presidio ospedaliero mamertino, e’ rimasto imprigionato tra le lamiere dell’auto incidentata e per estrarlo sono intervenuti i vigili del Fuoco.

Sul luogo, sono prontamente intervenuti i carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno effettuato i rilievi di rito.