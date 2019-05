Gravi disagi, nel servizio recapito della corrispondenza, la Cisl Messina e la Cisl Poste Messina scrivono al sindaco e ai presidenti di Circoscrizione

Da alcuni mesi Poste Italiane ha adottato una ulteriore riorganizzazione del servizio per la consegna della corrispondenza che ha comportato notevoli problematiche e disservizi. Così il segretario della Cisl Messina Tonino Genovese e il segretario territoriale della Cisl Poste Filippo Arena hanno scritto al sindaco Cateno De Luca per sollecitare un suo intervento

“Comprendiamo i numerosi impegni del primo cittadino, ma abbiamo a cuore i problemi dei lavoratori postali e di tutta la cittadinanza”. Il sindacato ricorda come il progetto deciso a livello centrale non abbi tenuto conto delle caratteristiche endemiche del territorio messinese.

“Come Slp Cisl Messina abbiamo più volte segnalato le criticità dovute all’ampiezza delle zone in cui ogni portalettere consegna ma, soprattutto, la grave carenza di personale che attanaglia questo servizio e che viene tamponata con assunzioni a termine in numero comunque insufficiente rispetto alle reali esigenze. Giovani leve che hanno la possibilità di lavorare per brevi periodi ma che non hanno la conoscenza immediata delle strade per consegnare, sin dai primi giorni dall’assunzione, in un territorio così complicato come la città di Messina”.

Genovese e Arena intendono sollecitate anche i presidenti delle circoscrizioni “che, con grande sensibilità, evidenziano le lamentele della cittadinanza” per unire le forze ed insieme portare le istanze, che riguardano l’intera comunità, all’attenzione dei vertici di Poste Italiane.

“Abbiamo deciso per queste motivazioni – concludono Genovese e Arena – di chiedere un incontro con l’obiettivo di individuare un percorso comune che possa ottenere una soluzione ad un problema così pressante per gli abitanti di questa città”.