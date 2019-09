LO HA SCRITTO FRANCO ARCORACI, PATRON DELLE REALTA' DESCRITTE, PER ANNUNCIARE LA DIRETTA DI QUESTA SERA ALLE ORE 21.15, DELLA FINALE DEL CONCORSO "UNA RAGAZZA PER IL CINEMA", AL TEATRO ANTICO DI TAORMINA

“Grazie alla realtà Fucinema, questa sera seguiteci con tanto di emozione in Tv sul canale 611Dt telespazio, in diretta nella tua televisione, scaricando l’APP dal tuo smartphone, pc o su Facebook”. Lo ha scritto Franco Arcoraci patrron delle realtà descritte per annunciare la messa in onda questa sera alle ore 21.15, della Finale del Concorso “Una Ragazza per il Cinema”.

Ha concluso Arcoraci augurando una buona giornata: “tanta adrenalina per la finalissima al Teatro greco di Taormina, ospiti bomba”!