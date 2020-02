Grazie alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza poste a Messina, è stato identificato dagli uomini della Polizia Municipale e fermato il responsabile del tentato furto di stamane, compiuto a piazza della Repubblica

GLI AGENTI DEL CORPO DEI VIGILI URBANI, HANNO ANCHE SEQUESTRATO IL CICLOMOTORE DA LUI USATO PER FUGGIRE

Gli uomini della Polizia Municipale di Messina, servendosi delle immagini videoregistrate dagli impianti a circuito chiuso presenti in zona, sono riusciti a risalire al responsabile del tentato furto compiuto stamane in piazza della Repubblica… (ai danni di un negozio gestito da cittadini cinesi) ponendolo in stato di fermo.

Il soggetto dopo la reazione del personale dell’esercizio commerciale, prima di fuggire ha causato delle lesioni ad uno dei proprietari. Gli agenti del Corpo dei vigili Urbani, hanno inoltre sequestrato il ciclomotore usato dal malvivente per fuggire dal luogo dove ha messo in atto il suo gesto.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.