Ha avuto un tragico epilogo, l’incendio avvenuto a Messina in via Consolare Pompea presso un Condominio di Paradiso, durante il giorno di Capodanno

DOPO 18 GIORNI, E' DECEDUTO IL PENSIONATO 80ENNE DI ORIGINI COSENTINE ANTONIO MAZZIOTTI, RESIDENTE IN UNO DEGLI APPARTAMENTI AVVOLTI DALLE FIAMME

Ha avuto un tragico epilogo, l’incendio avvenuto a Messina in via Consolare Pompea presso un Condominio di Paradiso, il giorno di Capodanno. In quella circostanza, restarono intossicati dal fumo i residenti di una palazzina situata di fronte il Ristorante Blue Sky.

Tra le persone soccorse, vi era il pensionato 80enne di origini cosentine Antonio Mazziotti, (abitante di uno degli appartamenti) che e’ deceduto dopo 18 giorni dai fatti.

L’anziano dopo l’immediato intervento degli agenti della Polizia di Stato e dei sanitari del 118 era stato trasportato insieme alla consorte 81enne, al Pronto Soccorso dell’ospedale Papardo… considerate le sue precarie condizioni di salute. Il figlio della vittima, a seguito della morte del padre, ha presentato una denuncia contro ignoti negli uffici della Questura peloritana per far accertare agli inquirenti eventuali responsabilita’ e la dinamica di cio’ che e’ successo.