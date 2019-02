Ha danneggiato, 9 auto in una notte

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno denunciato un 44enne, già noto alle forze dell’ordine, anagraficamente residente a Milano ma di fatto senza fissa dimora, ritenuto responsabile di danneggiamento aggravato. L’uomo, intorno alle 04.30 del mattino di domenica, in preda ad un raptus violento e senza alcun plausibile motivo, ha danneggiato 9 autovetture parcheggiate fra la via Napoli e la via Reggio Calabria, rompendo gli specchietti retrovisori ed infrangendo con un mattone il parabrezza di una vettura, causando danni non ancora completamente quantificati.

L’uomo è stato bloccato, poco dopo i fatti, dai carabinieri in via Reggio Calabria ed accompagnato presso gli uffici del Nucleo Radiomobile di Messina, mentre i militari ricostruivano l’accaduto. Poiché era in evidente stato di alterazione psico-fisica, il 44enne è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Papardo ove, al termine degli accertamenti sanitari, è stato sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorioe ricoverato nel reparto di Psichiatria.