Ha lasciato il cane in auto, sotto il sole, a Messina

Lui è il cagnolino, per il quale sono intervenuti stamattina i poliziotti delle Volanti. Lasciato in macchina dal suo padrone, ha attirato l’attenzione dei passanti abbaiando. Dopo numerosi tentativi di rintracciare il suo proprietario, i poliziotti hanno deciso di aprire l’auto per liberarlo, agendo per una ventina di minuti. Inizia la bella stagione. Non lasciamo i nostri amici a quattro zampe in auto. Non esponiamoli ad inutili rischi.

L’automobilista, dopo avere parcheggiato la sua vettura nel piazzale antistante il supermercato MD di viale Italia a Messina si è allontanato probabilmente in direzione della clinica COT, lasciando in macchina il suo compagno a 4 zampe. I clienti e gli impiegati dell’essercizio commerciale, passando, hanno notato la sofferenza della bestiola esposta al caldo. Gli uomini della Polizia di Stato, stanno valutando come procedere nei confronti dal signore che ha compiuto l’incauto gesto.