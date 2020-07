I poliziotti delle Volanti hanno proceduto all’arresto in flagranza di due messinesi resisi responsabili del reato di furto aggravato in concorso. I due sono stati sorpresi stanotte, intorno alle 02.30, in via Cesare Battisti, mentre tentavano di razziare un distributore di sigarette. Notati i poliziotti, hanno tentato una maldestra fuga.