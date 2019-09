I carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza, hanno rintracciato il 45enne Massimo Sebastiani

I militari del Comando Provinciale di Piacenza, sono riusciti a localizzare e rintracciare l’operaio 45enne Massimo Sebastiani sospettato di avere ucciso l’amica 28enne Elisa Pomarelli, per poi disfarsi del suo cadavere. I due si erano allontanati domenica 25 agosto, dopo le ore 14.00 al termine di un pranzo in un Ristorante. Adesso l’uomo è stato trasferito in una Caserma dell’Arma. In questo momento, non ci sono notizie della donna, quindi proseguono le ricerche per ritrovarla.

Dopo l’allontanamento di Massimo ed Elisa, mentre della giovane non si ebbero più notizie, lui fu avvistato nel primo pomeriggio mentre faceva rifornimento alla sua auto in un distributore di benzina e poi verso la mezzanotte del giorno della scomparsa mentre a piedi si incamminava verso i monti della zona. La sua vettura, venne rinvenuta parcheggiata nel cortile di casa, con all’interno il telefono cellulare.

I carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche, nei giorni scorsi, hanno perquisito e sequestrato la sua abitazione a Carpaneto alla ricerca di indizi utili alle indagini, in questa circostanza hanno rinvenuto tracce di cenere nelle vicinanze del pollaio situato nel giardino della residenza di Sebastiani. A questo sopralluogo, ha partecipato anche la criminologa dottoressa Roberta Bruzzone che alla vista delle condizioni in cui versavano i luoghi ha riferito che una persona che li tenesse nello stato nel quale erano avrebbe potuto compiere qualsiasi cosa.