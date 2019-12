I carabinieri della Compagnia di Bianco (RC), erano increduli quando hanno riconosciuto un 48enne in un video

I carabinieri della Compagnia di Bianco (RC), erano increduli quando hanno riconosciuto un uomo in un video. Il soggetto, era intento ad esplodere dei colpi di pistola e muoversi a ritmo di musica davanti ad un bar di Palizzi Marina (un Paese della Provincia di Reggio Calabria). I militari, a margine degli iniziali accertamenti effettuati, appuravano che l’arma individuata era una scacciacani inoffensiva, ma ciò non è servito ad evitare una denuncia per l’autore del gesto.

D.L., 48enne dell’hinterland milanese e P.L., 41enne del luogo, rispettivamente cliente e gestore del ritrovo citato, hanno potuto comprendere la differenza esistente fra accendere dei petardi per festeggiare e sparare come è stato fatto con l’arnese utilizzato solo quando domenica mattina hanno ricevuto la visita degli appartenenti alla Benemerita… i quali hanno eseguito delle perquisizioni di rito.

Gli uomini delle forze dell’ordine, hanno subito capito senza esitazioni, la rilevanza penale della condotta posta in essere da entrambi i protagonisti identificati tramite i rispettivi profili social e denunciati. Le munizioni e l’oggetto che ne ha consentito lo sparo, sono stati sequestrati e i responsabili verranno fatti attenzionare dagli investigatori all’Autorità Giudiziaria competente, per l’applicazione di misure di prevenzione. Il locale dove tutto è accaduto, in passato, è stato più volte al centro di episodi delinquenziali anche gravi.

A causa del timore che con l’avvicinarsi delle feste di fine anno, qualcuno possa emulare quanto è possibile vedere nello spezzone registrato chi di competenza procederà chiedendo la rimozione dello stesso dalla rete.