A SUO CARICO SI È PROCEDUTO PER I REATI DI DETENZIONE ILLEGALE DI ARMA E MUNIZIONI DA SPARO, NONCHÉ DI RICETTAZIONE

I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato il 46enne messinese, S.S., già noto alle forze dell’ordine, per i reati di detenzione illegale di arma e munizioni comuni da sparo e ricettazione.

Il tutto è accaduto nella tarda serata di giovedì, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro e della Stazione di Faro Superiore si sono recati presso l’abitazione del 46enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, sottoponendolo a perquisizione domiciliare. I militari dell’Arma hanno notato, nel cortile antistante la porta d’ingresso dell’abitazione, alcune mattonelle che apparivano rimosse e riposizionate. I Carabinieri hanno sollevato le piastrelle, notando che anche il terreno sottostante era stato recentemente smosso pertanto hanno proceduto a scavare, trovando, a circa 30 cm di profondità, un involucro contenente un revolver marca “FRANCHI” calibro 38 e trentadue munizioni dello stesso calibro. I successivi accertamenti effettuati sull’arma rinvenuta hanno permesso di accertare che la pistola era stata rubata nello scorso mese di marzo da un abitazione di Messina. S.S. è stato pertanto arrestato poiché ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di arma e munizioni comuni da sparo nonché ricettazione. L’arrestato, su disposizione del Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Messina, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida. Nella tarda mattinata odierna, il Giudice presso il Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto effettuato dai Carabinieri ed disposto a carico di S.S. la misura cautelare della custodia in carcere. L’uomo è stato pertanto tradotto dai Carabinieri presso la Casa circondariale di Messina Gazzi.