C. C. N., QUESTO E' IL NOME DEL SOGGETTO CHE HA COMPIUTO IL PREDETTO GESTO ED E' STATO FERMATO PERCHE' HA ACCOLTELLATO IL FIGLIO 30ENNE

I carabinieri della Compagnia di Milazzo, hanno arrestato un 51enne di origine romena agendo secondo l’ipotesi accusatoria di Tentato omicidio aggravato. Cristinel Costel Nitoiu, questo è il nome del soggetto che ha compiuto il predetto gesto ed è stato fermato perché ha accoltellato il figlio 30enne, che se l’è cavata con una prognosi di 25 giorni.

Il feritore che era in preda agli effetti dell’alcool, ha inveito contro i suoi familiari ed i vicini di casa per poi infierire sul ragazzo utilizzando un coltello da cucina. La vittima è riuscita a fuggire, anche facendo affidamento all’aiuto della propria madre, ed è stata portata al Pronto soccorso dell’ospedale del luogo. I militari invece, hanno bloccato il padre che era ancora in possesso dell’arnese (utilizzato per eseguire l’accoltellamento) ancora sporco di sangue.