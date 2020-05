I Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, nel corso dei servizi di controllo del territorio hanno arrestato un 39enne di Caronia.

Nella giornata di giovedì 30 aprile, a Caronia, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa in aggravamento di quella degli arresti domiciliari a cui l’uomo era già sottoposto, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 39enne A.A., gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti della ex moglie. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Tribunale di Patti a seguito degli accertamenti svolti dai Carabinieri che hanno evidenziato come l’uomo continuasse a molestare la donna attraverso reiterate chiamate.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.