SI TRATTA DI UN ELEMENTO NOTO IN PRECEDENZA ALLE FORZE DELL'ORDINE

I Carabinieri della Stazione di Ladispoli e della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, hanno interrotto ieri l’illecita attività di spaccio di un 35enne di Anguillara Sabazia, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sottoposto ad un controllo dai militari, mentre si aggirava per le vie del centro. Nelle sue tasche i Carabinieri hanno rinvenuto 100 grammi di hashish.

A quel punto i militari hanno deciso di procedere alla perquisizione della sua abitazione, dove hanno trovato ulteriori 20 g di marijuana, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi. Al termine degli accertamenti, il 35enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dall’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia.