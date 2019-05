I carabinieri della Stazione di Vulcano, ieri, hanno deferito in stato di libertà un 57enne

I carabinieri della Stazione di Vulcano hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 57enne, dimorante sull’Isola, per il reato di furto aggravato. In particolare ieri mattina uno studente del Convitto Nazionale G. Falcone di Palermo ha denunciato ai carabinieri della Stazione di Vulcano che nel pomeriggio di giovedì 2 maggio, mentre con la scolaresca era in visita d’istruzione sull’Isola per effettuare la scalata al cratere, si è accorto di non avere più lo zaino contenente i propri effetti personali.

Ricevuta la denuncia i carabinieri hanno proceduto alla visione delle immagini di alcuni sistemi di video sorveglianza presenti sull’Isola individuando l’uomo che si era impossessato dello zaino, inavvertitamente dimenticato dal giovane in terra durante una sosta. L’immediata perquisizione domiciliare ha consentito di ritrovare la refurtiva, ancora integra nel contenuto, che è stata posta sotto sequestro e nella mattinata di oggi riconsegnata al giovane palermitano con tutto il contenuto recuperato.