I carabinieri effettuano due arresti, per spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione

Gli appartenenti alla Benemerita, in questo testo sottolineano che: “in Furci Siculo i carabinieri dell’Aliquota Operativa hanno proceduto a perquisire numerosi giovani presenti in una delle piazze del paese e dopo aver proceduto ad estendete l’atto di Polizia giudiziaria anche all’abitazione di uno dei ragazzi presenti hanno rinvenuto e posto a sequestro penale diversi grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e diversi grammi di marijuana. Il giovane pusher, già noto alle forze dell’ordine, classe ’89 espletate formalità di rito è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio ed accompagnato presso il suo domicilio in regime di arresti domiciliari”.

“In Letojanni militari dell’Arma hanno effettuato una serie di controlli mirati ai soggetti sottoposti a misure cautelari e di prevenzione ed al termine degli accertamenti hanno tratto in arresto un soggetto catanese, classe ’75, per evasione dal regime degli arresti domiciliari. I controlli del fine settimana hanno visto impiegati su tutto il territorio numerosi militari”.