I carabinieri, hanno effettuato sequestri e comminato sanzioni

Le forze dell’ordine che hanno agito in questo caso, con tale nota specificano che: “i carabinieri hanno sequestrato in un villaggio turistico di Patti (ME) 350 kg di prodotti alimentari di vario genere, custoditi in pessimo stato di conservazione all’interno di una cella frigorifera e di alcuni depositi e hanno denunciato il titolare per mancata applicazione delle leggi sulla sicurezza alimentare”.

“I militari dell’Arma, hanno poi trovato un caseificio a Floresta (ME) sprovvisto della procedura di autocontrollo e gli hanno fatto una multa di 2.000,00 euro. Infine, in una Società Cooperativa di Piraino (ME) dedita alla vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari cereali, i carabinieri hanno sequestrato 2015 kg di farina, per la mancata tracciabilità degli alimenti e dell’indicazione in etichetta del lotto di produzione. Sempre nella stessa Azienda, hanno trovato un lavoratore -in nero- su due e hanno sospeso al titolare il permesso dell’attività imprenditoriale, multandolo per complessivi 12.500,00 euro”.