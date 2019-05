I componenti dell’ORSA Messina, intervengono in merito all’Assemblea indetta dai lavoratori esclusi dai Servizi Sociali e spiegano: “aderiamo convintamente. Aderiamo senza innescare false speranze. Aderiamo perché per noi non esistono operatori ignoti e/o non aventi diritto al lavoro. Aderiamo perché crediamo ai valori della lotta quando la trattativa è sterile e fine a se stessa”.

“Saremo presenti per spiegare ai lavoratori che l’ORSA è disposta a presentare una proposta sottoscritta da tutti sindacati, comunicheremo che fra le tante proposte presentate in ordine sparso dai sindacati, qualcuna è un buon punto di partenza per un ragionamento costruttivo ma allo stesso tempo, per evitare illusioni, renderemo pubblica la sensazione per cui, nelle condizioni attuali, l’unità sindacale resta utopia. Al tavolo siedono sigle che hanno posizioni contrapposte, alcune hanno firmato il Salva Messina, altre no! La condivisione e il -volemose bene- resta nel libro delle favole, l’Amministrazione Comunale deve decidere chi sono i referenti sindacali. Dopo la richiesta del sindaco di un documento unitario, l’ORSA ha provato a contattare tutte le sigle per condividere almeno i principi generali ma si è registrato il prevedibile nulla di fatto. Adesso le proposte delle singole sigle fioccano ma il sindaco vuole una proposta unitaria. Lo stato di arrocco è conclamato e se i lavoratori DISOCCUPATI si mobilitano, il posto del sindacato di base è al loro fianco”.