I dettagli dell’Operazione “Balance”, della D.D.A. di Messina

Dopo il lancio di Agenzia, avvenuto nelle prime ore di oggi, a meta’ mattinata si e’ svolta la conferenza stampa presso il Comando Provinciale dei carabinieri di Messina, avente ad oggetto l’Operazione “Balance” della D.D.A.!

Ecco i nomi, dei soggetti arrestati, sono: “i nigeriani Monday Imarhaghe, 32 anni, Rita Ihama, 38, Precious Ovbokhan Igbinomwanhia, 20, e il messinese Giovanni Buscemi,72. Una quinta persona è attualmente ricercata”.

I fermati, sono accusati a vario titolo di: “associazione a delinquere finalizzata a favorire l’ingresso e la permanenza clandestina di minori nigeriani nel territorio italiano allo sfruttamento della prostituzione minorile, alla riduzione in schiavitù ed alla tratta di persone”.

L’organizzazione malavitosa transnazionale reclutava giovani minorenni e li faceva arrivare in Europa passando dalla Città libica di Sabratha grazie alla collaborazione con un gruppo criminale libico, che si adoperava nella messa in pratica delle partenze dei natanti carichi di migranti in Italia.

Le ragazze venivano poi costrette a prostituirsi in Sicilia. A gestire qui a Messina l’attività delle ragazze Rita Iham che chiedeva alle minorenni di dichiarare di avere 17 anni in modo da sfruttare prima il canale preferenziale per i minori, per poi poter essere facilmente trasferite in altri centri per maggiorenni visti i controlli stringenti delle Comunità per minori.

Nel corso dell’indagine, e’ stato accertato il trasferimento di almeno 15 minori stranieri. Per assoggettare le nigeriane i criminali le sottoponevano a riti di magia nera anche con animali morti, per condizionarle , psicologicamente, minacciando di morte le stesse e le loro famiglie.