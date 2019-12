I Figli rapiti, auguri di Cento babbi Natale: ieri 23 dicembre 2019 si e’ tenuta una iniziativa a Roma in piazza Monte Citorio (dalle 14 alle 18), a Milano in piazza Duomo (dalle 16 alle 19) [Video]

ED A BOLOGNA IN PIAZZA MAGGIORE (DALLE 16 ALLE 18)

Al Natale dei Figli rapiti: “Giorgia Meloni, l’unica parlamentare che si è avvicinata ai manifestanti vestiti da babbo Natale. Ha promesso il suo impegno per la riforma del diritto familiare”.

Ed ancora la Meloni si è impegnata per: “l’istituzione della Festa Nazionale dei Figli”.

Auguri di Cento babbi Natale, ieri 23 dicembre 2019 a:

Roma, piazza Monte Citorio (dalle 14 alle 18);

Milano, piazza Duomo (dalle 16 alle 19);

Bologna, piazza Maggiore (dalle 16 alle 18).

L’Associazione Figli Negati, dal 2004 e ogni anno, organizza gli auguri di buon natale ai figli rapiti dopo la separazione. L’inziativa, giunta alla sedicesima edizione, estende gli auguri di buon Natale, per la prima volta, ai bambini rapiti alle famiglie dalle strutture private o pubbliche che si occupano dei minori e fatti adottare da altri genitori. I casi Bibbiano sono soltanto la punta dell’iceberg che ha coinvolto centinaia se non migliaia di minori in tutta Italia.

Hanno aderito all’iniziativa altre Associazioni italiane:

Papà Separati Lombardia;

Bambini Strappati;

ABC Bimbi a Casa;

Associazione Vittime di Violenza Io No;

Genitori Sottratti;

Ancore.

Le Associazioni chiedono l’inasprimento della pena per chi rapisce i figli e la sostituzione del termine di sottrazione con quello di rapimento.

L’ideatore e il promotore:

Giorgio Ceccarelli

Pres. Ass. Figli Negati

Pres. Ass. Figli Negati 3472414062; Domenico Fumagalli

Pres. Ass. Papà Separati Lombardia

Pres. Ass. Papà Separati Lombardia 3489501305; Roberto Castelli

Pres. Ass. Genitori Sottratti

Pres. Ass. Genitori Sottratti 3393010889; Ass. ABC Bimbi a Casa

Pres. Rosanna Romano

3407556105.