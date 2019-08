I funzionari della Polizia di Stato di Messina, hanno tratto in arresto due persone per evasione

Sono due le persone arrestate durante il weekend per il reato di evasione. Entrambi sottoposti agli arresti domiciliari sono stati sorpresi fuori dall’abitazione dove avrebbero dovuto essere ristretti in base alla misura cautelare in corso. Il primo non era in casa quando, sabato mattina, i poliziotti del Commissariato Sezionale Messina Sud hanno effettuato un controllo. Al rientro, ha tentato inutilmente di giustificarsi sostenendo di essersi recato al pronto soccorso dove in realtà non è mai stato registrato.

Anche il secondo, arrestato la scorsa settimana dai poliziotti delle Volanti per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni della ex compagna, ieri pomeriggio, ha violato le prescrizioni previste dal regime degli arresti domiciliari concessigli. Vistosi scoperto dagli stessi poliziotti che avevano proceduto all’arresto giorni addietro, ha provato a dileguarsi e a rientrare in casa da una finestra, arrampicandosi su per un tubo dell’acqua, ma è stato raggiunto e nuovamente arrestato. E’ stato sottoposto a giudizio direttissimo stamani.