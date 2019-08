I furbetti di Santa Teresa di Riva (ME), stanati dal sindaco Danilo Lo Giudice

Lo scrive il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice: “#furbetti. A voler fare i furbi si rischia tanto”.

“A seguito di una segnalazione da parte di un nostro concittadino, dopo alcuni appostamenti, abbiamo beccato alcune persone che sistematicamente gettavano indisturbate buste di spazzatura in spiaggia…! Direte voi… non è una novità!!! Gli incivili ci sono stati e sempre ci saranno…! Si fa il verbale e finisce lì…! Purtroppo no!!! Dalla verifica effettuata è risultato che i signori in questione non possedevano i mastelli e quindi non avevano mai pagato spazzatura…”!

