LA DOMANDA È STATA AVANZATA, PER AVERE LA CONFERMA VISIVA CHE SI TRATTI DELLA FIGLIA

I genitori di Viviana Parisi hanno chiesto di poter vedere le foto del corpo della donna trovato nelle campagne di Caronia lo scorso 8 agosto, per avere la conferma visiva che si tratti della figlia.

Ma il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che ha ricevuto i genitori della vittima, ha spiegato loro che non era possibile e, al contempo, che non ci sono dubbi sull’identità della vittima. E’ stato Daniele Mondello il marito della dj, ad accompagnare il suocero Luigino Parisi e la moglie. Questi dettagli, li ha ricostruiti Pietro Venuti, uno degli avvocati di Mondello.

I coniugi Parisi, hanno anche chiesto di potere svolgere ricerche del nipote Gioele, di cui non si hanno tracce dallo scorso 3 agosto.

Ha detto il penalista: “i genitori, avevano dei dubbi addirittura sul fatto che si potesse trattare di Viviana e volevano visionare delle foto del cadavere. Gli è stato spiegato che, dai riscontri, in particolare la fede e i vestiti, erano sicuri si trattasse di Viviana e che non era il caso e non era possibile visionare le foto. Tuttavia hanno permesso ai genitori di fare delle ricerche autonomamente”.