I genitori, le sorelle, i cognati, il fidanzato gli zii ed i nipotini hanno annunciato nelle scorse ore, che oggi giovedi’ 27 agosto 2020 alle 09.30 saranno celebrate le esequie della 22enne Lorenza Famularo presso la Chiesa di Santa Croce in Pianoconte a Lipari.

Si tratta della sfortunata ragazza, che ha perso la vita domenica 23 agosto presso il Nosocomio isolano mentre accusava forti dolori addominali.

Il sindaco eoliano Marco Giorgianni, facendosi interprete del sentimento dei suoi concittadini e dei componenti dell’Amministrazione comunale ha disposto per la data odierna il lutto cittadino.

Sono quindi sospese: “tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma e degli intrattenimenti musicali, con l’invito ai titolari delle attività commerciali ad abbassare le saracinesche dei propri esercizi, in segno di rispetto, in concomitanza alla celebrazione delle esequie ed a tutti gli abitanti a partecipare al lutto cittadino come momento di raccoglimento in memoria di Lorenza, dalle ore 9.30 alle ore 10.30, evitando comportamenti che contrastino con lo spirito di cordoglio per l’intero giorno. In tutte le sedi comunali verranno esposte bandiere a mezz’asta”.