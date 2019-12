I giudici della IV^ Sezione Penale della Corte di Cassazione, hanno deciso ieri sera l’annullamento con rinvio del Processo d’Appello per la morte della 23enne di Capo d’Orlando Lorena Mangano di. La ragazza morì a causa di un incidente (nel quale rimase vittima), accaduto la sera del 25 giugno a Messina all’incrocio tra la via Garibaldi ed il torrente Trapani.

In quella circostanza, il finanziere Gaetano Forestieri a bordo della sua Audi TT, stava gareggiando (lanciato a folle velocità) con una Fiat 500 Abarth condotta dal pasticcere Giovanni Gugliandolo… quando giunto alla intersezione descritta travolse la Fiat Panda guidata dalla vittima.

Gli ermellini, hanno stabilito che per Forestieri è necessaria la rideterminazione della pena, per Gugliandolo invece il reato da ascrivergli non sarebbe quello di concorso in omicidio stradale prendendo come metro di paragone il caso “Drassich” e quello fornito dalla Sentenza emessa l’11 dicembre 2007 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Ora, toccherà ai magistrati di seconde cure di Reggio Calabria giudicare sulla colpevolezza dei due imputati che in primo grado vennero condannati dal Tribunale peloritano a 10 anni (Forestieri) ed a 6 anni (Gugliandolo)… il primo era accusato di omicidio stradale e competizione non autorizzata, il secondo di competizione non autorizzata ed anche di omissione di soccorso.