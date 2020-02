I giudici della Suprema Corte di Cassazione a Roma, hanno esteso questa sera una Sentenza sulla morte di Marco Vannini avvenuta 5 anni fa [Video]

GLI ERMELLINI, IN TOTALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DEL PROCURATORE GENERALE E DELLE PARTI CIVILI HANNO DISPOSTO L'ANNULLAMENTO DEL GIUDIZIO DI CORTE D'APPELLO, PER ANTONIO CIONTOLI SI DOVRÀ RIFARE IL PROCESSO DI SECONDO GRADO, MENTRE PER IL RESTO DEI FAMILIARI BISOGNERÀ INIZIARE DAL TRIBUNALE DI PRIME CURE