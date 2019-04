I lavori, nella Galleria Noritteddo dell’autostrada ME-CT

In questa nota i componenti del Cas, comunicano che: “continueranno fino al prossimo 10 maggio i lavori in corso di esecuzione allo sbocco della Galleria Noritteddo posta nella Autostrada ME-CT (carreggiata monte, direzione CT, in area geografica compresa tra Itala e Alì Marina)”.

“La prosecuzione si è resa necessaria al fine di completare i necessari lavori di messa in sicurezza. A tale scopo saranno – di volta in volta – parzializzate le corsia di emergenza, marcia o sorpasso in corrispondenza della manutenzione. Viabilità con limite di velocità di 60Km/h e divieto di sorpasso. In loco segnaletica con indicazione dei lavori. Ditta esecutrice ing. Priolo Roberto srl di Ciminna (PA)”.