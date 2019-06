I militari della Compagnia carabinieri di Messina Centro, congiuntamente a personale della Capitaneria di Porto di Messina, nel fine settimana, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro emesso dal g.i.p. (presso il locale Tribunale) di un’area demaniale marittima

I militari della Compagnia carabinieri di Messina Centro, congiuntamente a personale della Capitaneria di Porto di Messina, nel fine settimana, hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal g.i.p. presso il Tribunale di Messina, di un’area demaniale marittima in località Maregrosso di circa mq. 1400 e di alcuni manufatti abusivi. Il sequestro è stato emesso alla fine di una complessa indagine iniziata nel novembre 2017, coordinata da alcuni magistrati della Procura della Repubblica di Messina che si occupano di reati in materia ambientale, in relazione alla quale sono stati anche notificati 11 avvisi di conclusione delle indagini preliminari.

Gli indagati sono esponenti della precedente amministrazione comunale e dirigenti amministrativi comunali ai quali sono contestati, a vario titolo, i reati di rifiuto ed omissione di atti d’ufficio, l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata, l’abusiva occupazione di spazio demaniale, la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L’area di Maregrosso, di grande impatto paesaggistico, che costituisce rilevante potenziale turistico per la città di Messina è stata, per anni, ridotta ad una discarica a cielo aperto di materiale inerte. Agli indagati vengono contestate diverse condotte che hanno contribuito al progressivo degrado dell’area. Nello specifico viene contestato il reato di rifiuto di atti d’ufficio, per aver omesso di utilizzare integralmente i fondi relativi a due finanziamenti, ammontanti ad un totale di 400.000 Euro, concessi dalla Regione Sicilia, ed ottenuti al fine di effettuare lavori di demolizione a seguito di violazioni edilizie comprese su demanio pubblico in località Maregrosso.