“I politicanti e i loro influencer (lecchini), sono abilissimi a far credere ai cittadini ingenui che la colpa è sempre del politicante precedente e delle leggi emanate in passato (magari sono leggi che anche loro hanno votato ma chi si ricorda o sa…) e fatalità mai dicono che il fenomeno degli AFFIDI ILLECITI e della malagiustizia è a causa della non applicazione della legge da parte di Giudici e Magistrati anche quando sono stati denunciati assistenti sociali psicologi e stessi giudici”. Lo ha scritto ieri su Facebook, Francesco Carbone, il presidente dell’Associazione di promozione sociale Governo del Popolo, già costituita negli anni scorsi in Provincia di Palermo.

Continua e termina Carbone: “un modo per far perdere tempo, far sperare, portare le persone alle urne, nel frattempo far vedere che un caso su un milione viene risolto dalle associazioni e avvocati a loro collegati e tutti saranno convinti che il prossimo caso risolto sarà il loro…! Buona campagna elettorale a tutti…”!

P.S.: “come vedete, sono riuscito a non dire mai la parola FESSI…! Sapendo che in tanti si offenderebbero e non ammetterebbero di essere FESSI”.