I poliziotti della Questura di Messina, hanno arrestato ieri un 25enne per evasione dagli arresti domiciliari

Non era la prima volta: 25 anni, messinese, aveva già violato la misura della detenzione domiciliare a cui si trovava sottoposto. Ieri, un nuovo episodio. Il venticinquenne non era in casa al momento del controllo effettuato dai poliziotti delle Volanti. Rintracciato, non ha fornito alcuna valida giustificazione al suo allontanamento arbitrario da casa.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso le camere di sicurezza della caserma Calipari in attesa di rito direttissimo.