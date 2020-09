I poliziotti delle Volanti della Questura di Messina hanno eseguito ieri la misura cautelare in carcere a carico di un ventisettenne

È UNA PERSONA CHE È STATA ARRESTATA LA SETTIMANA SCORSA PER EVASIONE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI

I poliziotti delle Volanti della Questura di Messina hanno eseguito ieri la misura cautelare in carcere a carico del ventisettenne arrestato la scorsa settimana per il reato di evasione dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto. Nel corso della stessa mattinata l’uomo era evaso una prima volta manomettendo il braccialetto elettronico.

Raggiunto e accompagnato presso il proprio domicilio, aveva aggredito gli agenti e tentato nuovamente la fuga. Non soddisfatto, il ventisettenne ha pubblicato un video sui social in cui raccontava le circostanze dell’arresto. L’Autorità Giudiziaria ha pertanto disposto la revoca dei domiciliari sostituendoli con la custodia cautelare in carcere.