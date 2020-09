I poliziotti delle Volanti di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, un messinese di 32 anni

I poliziotti delle Volanti hanno arrestato, in flagranza di reato, un messinese di 32 anni, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ad attirare l’attenzione di una pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio nella zona di Fondo Fucile, è stato l’atteggiamento di un individuo appena uscito dall’abitazione del trentaduenne, che alla vista della Volante ha tentato frettolosamente di allontanarsi, liberandosi altresì di un involucro in carta di alluminio, che prontamente recuperato e successivamente sequestrato è risultato contenere circa un grammo di cocaina.

Gli agenti, quindi, intuendo che la droga fosse stata appena acquistata, hanno immediatamente fatto irruzione nell’appartamento per eseguire una perquisizione, nel corso della quale il trentaduenne ha ostacolato con forza l’attività di polizia giudiziaria, spintonando gli operatori e, inoltre, tentando di disfarsi, gettandoli da una finestra, di due sacchetti in cellophane, che dopo essere stati recuperati è stato accertato contenessero sostanza stupefacente del tipo cocaina, dal peso complessivo di 49 grammi.

Nell’abitazione sono stati, ancora, rinvenuti e sequestrati un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e, celata dietro un armadio della camera da letto, la somma di denaro pari a 3.225 euro ritenuta provento di attività illecita.

Durante la perquisizione si è avuto modo di appurare, altresì, che nell’appartamento era installato un sistema di videosorveglianza. Pertanto, l’uomo è stato arrestato e ristretto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere giudicato oggi con rito direttissimo