I pompieri del Comando Provinciale di via Salandra a Messina, hanno tratto in salvo un 79enne caduto accidentalmente in un burrone di località Monte Capo Scaletta… nelle montagne poste innanzi a Giampilieri.

Sul luogo, sono intervenuti gli operatori del 118 unitamente ad un elicottero (Drago 62) giunti dal Reparto volo dei vigili del Fuoco di Catania… con a bordo personale avente la qualifica di elisoccorritore… questi ultimi dopo aver raggiunto a piedi il malcapitato lo hanno imbarellato.

I soccorritori dopo l’imbracamento in barella, hanno portato l’infortunato a bordo del mezzo aeromobile per trasferirlo al Policlinico Universitario peloritano dove è stato preso in consegna dai medici per le cure del caso.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.