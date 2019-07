Ecco, cio’ che accade a Messina, in via Vincenzo D’Amore. La zona, come evidenziato da un lettore di Messina Magazine, si trova sopra il ricovero Santa Marta.

Nel luogo, vi e’ questa situazione: esiste una lampada spenta da 2 settimane. Inoltre i rami degli alberi coprono le lampade rendendo buia la scalinata con grossi rischi per l’incolumità pubblica. I fatti, sono stati già più volte appurati dalle forze dell’ordine.