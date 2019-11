I rappresentanti della Polizia di Stato di Messina, stamane si sono recati al Comando provinciale dei vigili del Fuoco in via Salandra per rendere omaggio ai componenti… Antonio Candido (32 anni), Matteo Castaldo (46 anni) e Marco Triches (38 anni), deceduti alle ore 01.25 della notte fra lunedì e martedì, durante una deflagrazione avvenuta in una cascina di Quargento nell’alessandrino.

Nel luogo, i poliziotti, hanno deposto una corona di fiori alla statua di Santa Barbara, protettrice dei pompieri.

Alla cerimonia, hanno preso parte: “Giuseppe Biffarella (comandante del Corpo), Enzo Coccoli (capo di gabinetto della Questura) e Giovanni Puglionisi (dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura)”.