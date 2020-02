I responsabili della Brigata Aosta, hanno proposto al Comune di Messina delle attività

Sono stati ricevuti oggi dall’Assessore alle Fortificazioni Enzo Caruso il Tenente Colonnello Francesco Bonavita e il Maggiore Fabrizio Fanara che, a nome del Comandante della Brigata, Generale Bruno Pisciotta, hanno proposto una collaborazione al Comune di Messina, nell’ambito della promozione del sistema fortificato, con una serie di attività orientate ai giovani e alla conoscenza della Forza Armata, quale presidio non solo di difesa, ma anche di operazioni di pronto intervento in favore della popolazione colpita da calamità naturali.

Per la particolare occasione, la Brigata Aosta si propone, attraverso attività di montaggio di tende e cucine da campo all’interno della Piazza d’Armi dei Forti, con il coinvolgimento di studenti, come parte attiva della promozione del territorio e di attività culturali a supporto dell’Amministrazione. Il trasferimento degli alunni presso le strutture fortificate sarà garantito dai mezzi militari messi a disposizione della Brigata. Nell’accogliere positivamente anche a nome del Sindaco Cateno De Luca l’iniziativa, l’Assessore Caruso ha annunciato la richiesta alla Brigata Aosta per aprire alcune strutture dell’Amministrazione militare e caserme durante le Notti della Cultura, organizzate dal Comune di Messina, e ad ospitare presso di esse eventi culturali e musicali, con particolare riferimento al 20/21 giugno, in coincidenza con la Festa della Musica 2020.