I responsabili della Polizia di Stato a Messina, hanno eseguito una misura cautelare

Ai complici i poliziotti delle Volanti erano già arrivati. Erano stati arrestati in flagranza di reato lo scorso 4 agosto, sorpresi a fare razzia in un appartamento in centro città. Lo scorso 31 ottobre era poi stata fatta piena luce sulle responsabilità di uno dei due in un altro furto in appartamento messo a segno nella notte tra il 27 ed il 28 luglio scorsi. L’uomo era stato raggiunto da misura di custodia cautelare a cui si era arrivati grazie al lavoro di indagine della Polizia di Stato coordinato dalla locale Procura della Repubblica.

Ieri è stato il turno del terzo uomo, messinese, 37 anni, che in entrambi i casi aveva fatto da palo mentre i complici erano impegnati nel consumare i delitti. Nei suoi confronti è stata applicata misura di custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato trasferito presso la locale casa circondariale.