i responsabili della Raffineria ENI di Milazzo, hanno donato alla ASP di Messina 30.000 mascherine chirurgiche

LO HA COMUNICATO OGGI IL DIRETTORE GENERALE DELLA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA SANITÀ IN PROVINCIA, IL DOTTOR PAOLO LA PAGLIA

“E’ con grande senso di riconoscenza che ringrazio pubblicamente i Responsabili della Raffineria ENI di Milazzo per avere voluto donare all’ASP di Messina 30.000 mascherine chirurgiche, di cui 15.000 per il distretto sanitario di Milazzo, e 15.000 mascherine FFP2 di cui 7.500 saranno utilizzate sempre per il personale di Milazzo. Con questa nuova disponibilità potremo dotare tutto il personale sanitario, anche convenzionato, dell’importante dispositivo di protezione individuale”. Così il direttore generale dell’ASP di Messina Paolo La Paglia dopo avere appreso del significativo gesto del Management ENI.