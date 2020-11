I responsabili della Societa’ Caronte & Tourist di Messina, rimodulano gli orari delle corse nello Stretto

Dopo un’attenta ricognizione sui volumi di traffico, alla luce degli ultimi provvedimenti governativi in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus e nell’ottica della ottimizzazione del servizio, Caronte & Tourist ha deciso di rimodulare gli orari delle corse da Rada San Francesco a Villa San Giovanni e viceversa.

Sarà in servizio soltanto la “Elio”, ammiraglia della flotta sociale, con una partenza ogni sessanta minuti in orario diurno e ogni ottanta minuti di notte.

“Il nuovo orario – si legge in una nota diffusa da C&T – è il risultato di una riflessione che abbiamo voluto preventivamente condividere con quei mondi vitali rappresentati anche all’interno della Consulta del Traghettamento Privato sullo Stretto, pendolari e professioni sanitarie in primis. La rimodulazione è anche funzionale alla protezione degli equipaggi al fine di garantire la continuità del servizio in piena sicurezza”.

Ecco nello specifico il nuovo timing delle partenze, in vigore da mercoledì 18 novembre: