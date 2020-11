I responsabili dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha scritto il lieto fine alla lunga stagione di forte apprensione per Capo d’Orlando

SONO STATI ASSEGNATI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, DEL VERSANTE SUD DEL PAESE

Con l’intervento della Medi Appalti srl – l’impresa di Sant’Agata Li Battiati che si è aggiudicata i lavori per un importo di un milione e 148 mila euro – a Capo d’Orlando è ormai agli sgoccioli un’attesa durata mezzo secolo.

E’ stato l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a scrivere il lieto fine di questa lunghissima stagione di forte apprensione per chi vive nelle abitazioni sovrastate dalle pareti rocciose del versante sud del promontorio della cittadina del Messinese. Dal finanziamento alle gare d’appalto, la Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce ha infatti seguito, passo dopo passo, l’iter che ha portato alle opere di consolidamento che stanno per partire. Oltre a disinnescare il pericolo di eventuali frane, le maestranze dovranno realizzare interventi di natura idraulica per garantire un adeguato sistema di raccolta e di smaltimento delle acque piovane, responsabili dell’instabilità del costone.

Tra l’altro, la strada sottostante – via Madonna del Porto – è assai trafficata e fa parte dell’itinerario della lunga processione che ogni anno viene organizzata per festeggiare la santa patrona del paese. L’operazione sicurezza potrà davvero rasserenare un’intera comunità.