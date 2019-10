I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Messina, Giovanni Mastroeni, Tonino Genovese e Ivan Tripodi, hanno scritto al Commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Messina, amm. Antonino De Simone, e al segretario generale, Ettore Gentile, chiedendo un incontro urgentissimo per conoscere lo stato attuale dei lavori del pontile di Giammoro

UN'OPERA NECESSARIA NON SOLO PER L'ACCIAIERIA MA ANCHE PER LO SVILUPPO DI TUTTA L'AREA INDUSTRIALE

Le notizie che si susseguono da qualche settimana sui rallentamenti delle attività per la realizzazione del pontile nell’area industriale di Giammoro preoccupano i sindacati. Così i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Messina, Giovanni Mastroeni, Tonino Genovese e Ivan Tripodi, hanno scritto al Commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Messina, amm. Antonino De Simone, e al segretario generale, Ettore Gentile, chiedendo un incontro urgentissimo per conoscere lo stato attuale dei lavori, per fugare ogni eventuale dubbio e per sgombrare il campo dal rimpallo di competenze e responsabilità tra il soggetto appaltante e l’esecutore dei lavori.

Sottolineano i segretari confederali: «l’opera infrastrutturale del pontile, rappresenta uno straordinario volano non soltanto per le attività legate all’Acciaieria, ma anche per lo sviluppo di tutta l’area industriale, ancora di più come elemento qualificante e propulsivo della nuova ZES. Proprio per questo è necessario assumere, contestualmente, ogni utile iniziativa per il completamento dell’opera».