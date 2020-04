I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Messina hanno reso omaggio, nel corso di una breve ma toccante cerimonia, al personale dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina.

Su iniziativa del comandante ing. Giuseppe Biffarella, autoscale e mezzi dei Vigili dirette dai caposquadra Francesco Arena e Alessandro Romeo, si sono fermati nello spiazzale antistante al Covid Hospital (Padiglione H). Qui hanno esposto un tricolore e consegnato un crest al Direttore generale dell’Azienda, dott. Giuseppe Laganga, al Direttore Sanitario, dott. Antonino Levita, e ad una rappresentanza di medici e infermieri. Un lungo, commovente applauso ha poi accomunato i vigili, medici e infermieri e, idealmente, i pazienti ricoverati. “Mai come in questo momento – afferma il dott. Laganga – sentiamo la vicinanza delle istituzioni. Il Padiglione H è un luogo simbolo della battaglia che stiamo affrontando per fronteggiare il coronavirus, ma ovviamente l’omaggio va esteso a tutti i nostri reparti: dalla terapia intensiva, dove sono ricoverati i pazienti positivi al Covid-19 più gravi, a tutte le nostre strutture che garantiscono servizi no-Covid e che in questo momento stanno svolgendo una funzione parimenti importante. Così come è fondamentale il contributo che ci sta offrendo il personale amministrativo. Il mio più sentito ringraziamento va ai Vigili del Fuoco per questa bellissima manifestazione d’affetto e al personale dell’Azienda per ciò che sta facendo e che farà”.