I vigili del Fuoco del distaccamento di Patti sono intervenuti ieri 15 febbraio 2020, intorno alle ore 18.30, in località Brolo (ME), per un importante incendio di un Lido balneare

Sabato 15 febbraio 2020 alle ore 18.30, i vigili del Fuoco del Distaccamento di Patti sono intervenuti in Brolo (ME) a seguito di un imponente incendio verificatosi in un Lido Balneare.

Nella zona unitamente al personale titolare, è intervenuto anche quello afferente alla Sede dei pompieri di Milazzo e un rincalzo di due ABP (AUTOBOTTE POMPA) provenienti rispettivamente dalla cittadina mamertina e da Messina. Tutte le fiamme, sono state estinte verso le 21.30 con maestria dal personale del soccorso. Le cause che hanno determinato il rogo (che ha causato ingenti danni alle strutture andate tutte distrutte perché di legno), sono in fase di accertamento. In questa circostanza, non si sono registrati feriti. Nel luogo, erano presenti anche i militari dell’Arma e gli agenti della locale Polizia Municipale.

