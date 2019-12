GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PELORITANA, SONO GIUNTI PER SANZIONARE UNA VETTURA PARCHEGGIATA IN MODO INAPPROPRIATO ALL'INTERNO DI UNO STALLO RISERVATO A PORTATORI DI HANDICAP

I vigili Urbani di Messina, sono intervenuti ieri pomeriggio alle ore 18.00 in viale della Libertà. Gli agenti della Polizia Municipale peloritana, sono giunti per sanzionare una vettura parcheggiata in modo inappropriato all’interno di uno stallo personalizzato dedicato a portatori di handicap.

I poliziotti, sono stati coadiuvati, dal personale comunale operante a bordo di un carro attrezzi col quale è stato prelevato il veicolo che occupava senza titolo la zona riservata.