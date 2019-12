Ieri (8 dicembre) pomeriggio…, dopo 24 ore di bersagliamenti per la vicenda del Giardino delle Luci di piazza Cairoli, si poteva percepire da alcune foto che il sindaco di Messina Cateno De Luca fosse un poco alterato. Qualche momento di tensione e’ comprensibile, dopo le bastonature ricevute a domicilio… sulla propria pagina Facebook ufficiale.

Però…, la prego signor primo cittadino peloritano… non se la prenda a male se non siamo tanto stupidi da non credere ad una delle cose da Lei scritte in uno dei suoi post e cioè che fosse all’oscuro del fatto che ci fosse il telone… perché qualche giorno fa si è fatto una foto in anteprima… con le luci promettendo che ai messinesi avrebbe fatto vivere un Natale sfavillante.

Una Amministrazione Comunale, che si rispetti e non lasci le cose al caso (in questa occasione forse volutamente sperando che nessuno si accorgesse di nulla e facesse troppo rumore?) quando cede una propria area in Concessione… determina prima nell’atto concessorio quanto, per cosa, se e come pagare e far pagare.

Nella vicenda accaduta, sarebbe stato corretto… un ingresso a prezzo popolare… 1,00/1,50 € ed il resto lasciato al buon cuore dei cittadini che non e’ mai mancato in nessuna occasione.

Meglio non fare promesse, di feste natalizie sfavillanti… perche’ nell’anno che si sta per concludere i messinesi hanno visto luccicare il pugno duro di una presunta legalita’ azionata a discrezione… alcuni… sotto torchio… altri forse perche’ grandi portatori di voti e consensi non disturbati troppo.

Buone Feste, onorevole Cateno De Luca massimo rappresentante della Comunita’ messinese.