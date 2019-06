LO EVIDENZIA IN UN COMUNICATO STAMPA, SANTI LEPRO RESPONSABILE DELLA LEGA NELLA CITTADINA DEL LONGANO

“Ieri, domenica 2 giugno, a Barcellona P.G. abbiamo assistito all’ennesimo incidente (che poteva avere ben più gravi conseguenze) in un tratto di strada della via Milite Ignoto già teatro di numerosi incidenti causando negli anni scorsi anche qualche vittima”, lo afferma in una nota Santi Lepro responsabile della Lega nella Città del Longano.

Prosegue Lepro: “a tutela di tutti i cittadini, credo sia giunto il momento di prendere seri provvedimenti. Invito, l’Amministrazione e gli Uffici Comunali competenti a considerare l’installazione di dissuasori visivi nei due sensi di marcia, nonchè la possibilità di inertire i sensi unici delle stradelle che incrociano la via Milite Ignoto allo scopo di dare maggiore visibilità agli automobilisti in transito”.