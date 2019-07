Ieri, i carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato tre persone in esecuzione di tre distinti ordini di carcerazione emessi dall’Autorità Giudiziaria. I carabinieri della Stazione di Rometta (ME), in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina, hanno arrestato la 57enne M.M. condannata per il reato di peculato continuato aggravato, commesso a Rometta nel maggio 2013. La donna è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi per espiare la pena di 4 anni di reclusione.

I carabinieri della Stazione di Milazzo, in esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Messina, hanno arrestato il 24enne P.G. ritenuto responsabile dei reati di furto e danneggiamento, commessi tra il 2012 ed il 2013. Il giovane dovrà scontare la pena residua di 24 giorni di reclusione in regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Infine, i carabinieri della Stazione di Lipari (ME), in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), hanno arrestato il 60enne S.F. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in Lipari il 5 agosto 2007. L’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto per espiare la pena residua di 11 mesi di reclusione.