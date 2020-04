Ieri i Carabinieri della Stazione di Monforte San Giorgio, hanno denunciato un 68enne ritenuto responsabile del reato di incendio colposo.

Nella serata di Pasquetta, i militari dell’Arma sono intervenuti in contrada Apoco, nel comune di Monforte San Giorgio ove si era sviluppato un incendio che aveva interessato oltre un ettaro di terreno appartenente a vari fondi. L’incendio che non ha provocato feriti ed ha interessato anche alcuni manufatti rurali disabitati, è stato domato dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo (ME). Gli accertamenti avviati dai Carabinieri della Stazione di Monforte San Giorgio hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’incendio ed accertare il punto di innesco all’interno dell’appezzamento di terreno di proprietà del 68enne il quale aveva dato alle fiamme delle sterpaglie perdendo però il controllo del fuoco che si era propagato ai terreni confinanti. Il 68enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e dovrà rispondere del reato di incendio colposo.