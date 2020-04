Ieri in tarda serata, presso la Casa di riposo S. Martino di Messina, sita nella omonima via e’ intervenuto il personale di un’ambulanza per trasferire un’anziana al Triage Coronavirus del Policlinico

Ieri in tarda serata, presso la Casa di riposo S. Martino di Messina, sita nella omonima via e’ intervenuta un’ambulanza del Covid Team (istituito al Policlinico) il cui personale a bordo ha provveduto a trasferire presso il Triage Coronavirus del nosocomio universitario… una anziana.

Parallelamente, hanno avuto luogo i prelievi dei tamponi per gli altri ospiti assistiti dai responsabili del Pensionato, cio’ con l’intento di evitare il propagarsi di un nuovo focolaio di Covid-19 in citta’ come quello sviluppatosi alla Residenza “Come d’Incanto” di via primo settembre.