LE DUE STATUE EQUESTRI CHE RAFFIGURANO I MITICI FONDATORI DELLA CITTA', SONO STATE TRASPORTATE IN VIA GIUSEPPE GARIBALDI FINO AL VIALE GIOSTRA E PIAZZA CASTRONOVO, DA PIAZZA UNIONE EUROPEA, DOVE HANNO FATTO RITORNO

Ieri in tarda serata, si è svolta a Messina la tradizionale passeggiata dei Giganti Mata e Grifone. Le due statue equestri che raffigurano i mitici fondatori della Città, sono state trasportate in via Giuseppe Garibaldi, fino al viale Giostra e piazza Castronovo, da piazza Unione Europea, dove hanno fatto poi ritorno. A questo evento, vi è stata una grande partecipazione di turisti, tanti cittadini messinesi e curiosi.

Un importante lavoro, per garantire la sicurezza di tutti, è stato svolto dagli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal commissario Lino La Rosa. Parimenti prezioso, deve considerarsi l’avvenuto apporto dato all’inziativa da parte dei volontari delle diverse associazioni presenti e dal personale dei dipartimenti della Protezione Civile comunale e provinciale. Per l’intera manifestazione, ha dato il suo contributo anche l’assessore Massimiliano Minutoli che ha verificato il corretto svolgimento in ogni fase.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.